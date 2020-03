Cipreste para bons sistemas

Com propriedades antisséptica, adstringente e desodorante, na medicina natural o chá desta erva é indicado na regularização do sistema respiratório, auxiliando em casos de gripe e tosse. Atua no sistema circulatório, combatendo varizes, hemorroidas e celulite. Tem função útil no sistema hormonal, eliminando os sintomas do climatério, e no digestivo, cessando crises de diarreia e disenteria. Também alivia os pés cansados e diminui e o seu suor.

Em todos os casos recomenda-se seguir a orientação de um especialista antes de fazer uso da erva para fins medicinais.