Cinismo é só um detalhe

Mesmo depois de vários escândalos vindo à tona, prisões decretadas, membros da equipe foragidos, dinheiro na cueca, entre outros acontecimentos, eles voltaram com tudo e querem mostrar que são inocentes.

Lula, que nunca sabia de nada, posa de bom moço e se julga ser quem vai salvar a Pátria. Porém, fica a pergunta: mais de uma década no poder não foi suficiente para isso?

Sem defender esse ou aquele, o povo brasileiro não pode se esquecer dos escândalos que pareciam não fim. O Partido dos Trabalhadores, na ocasião a frente do comando da Nação, perdeu o controle e o fio da meada, após ter a caixa de Pandora aberta. As denúncias e acusações de cartéis envolvendo todos os setores governamentais e empresas que, de uma forma ou de outra foram envolvidas, foram escancaradas e com histórias de arrepiar os cabelos de qualquer cineasta.

Agora, em ano de eleição, e com uma ‘ajudinha’ da Justiça, eles ressurgem como bonzinhos. Pasmem, contam até com apoio de empresários, advogados e artistas a frente de movimentos para que Lula seja eleito já no primeiro turno.

Que o eleitor brasileiro tem memória curta ninguém discute, mas a esse ponto é de se lamentar. Será que se esqueceram dos escândalos que alcançaram, entre outras, o Metrô, os Correios e a Petrobrás, empresas até então consideradas sérias e absolutas no quesito honestidade. Pior de tudo é observar o quão esperto tem sido a movimentação do partido que parece comandar tudo novamente, sem mesmo estar no poder.

Mediante a um plano muito bem arquitetado, com o governo transitando livremente entre a corrupção e desonestidade, o PT mobiliza a militância de seus correligionários para atacar os descontentes, sob o discurso veemente do ex-presidente, se posicionando como vítima de um sistema que apenas ele e seus parceiros entraram de gaiatos.

Cinismo é mero detalhe quando se trata de retomar o poder.