Cinco dicas de especialista para você conseguir um novo emprego

Mas embora os números sejam alarmantes quanto ao desemprego, é possível se destacar em processos seletivos e garantir uma vaga de emprego o quanto antes. Para isso, é preciso ter atenção, disciplina e outros cuidados que os profissionais em recursos humanos garantem ser essenciais na hora de escolher uma pessoa para ocupar um cargo em uma empresa.

Nós conversamos com a Psicóloga e especialista em gestão de pessoas Maria Claudia Martins, sobre como candidatos a vagas de trabalho podem aprimorar essa busca por uma recolocação e também sobre a importância de definir objetivos para a construção de uma carreira de sucesso. Veja as cinco dicas da especialista para você conseguir um emprego novo neste início de ano:

Disciplina

Sim, um dos mais importantes hábitos que deve cultivar nesse processo de buscar seus objetivos e a disciplina. Você precisa entender que procurar um emprego também é uma atividade de tempo integral. Afinal, seria assim se estivesse empregado, trabalhando, teria horários, teria responsabilidades, teria que cumprir com metas e tudo mais, então, porque seria diferente agora que está em busca de uma recolocação. Estabeleça seus horário para se dedicar à busca dessa oportunidade. Estabeleça uma rotina, coloque no papel o que fará dia a dia. Verá que tem muita atividade para ser programada. Atualizar seu currículo, mapear as agências de recrutamento e seleção da sua cidade, preencher cadastros nas empresas da região (geralmente o link está em “trabalhe conosco” nos sites das empresas), pesquisar grupos e sites de vagas, etc. Para tudo isso é preciso muita disciplina. Prepare-se e faça da disciplina um hábito para toda vida.

Defina seus objetivos

Você já ouviu falar que – Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Aqui essa regra também se aplica e você deve começar por decidir qual o seu caminho, avaliando suas necessidades, seus talentos, suas qualificações e se adequar ao profissional que o mercado está buscando. Alinhe suas expectativas com um direcionamento de carreira, tenha definido o tipo de empresa que está buscando ingressar, estude as descrições de vagas que lhe interessa e avalie se tem pontos que precisam ser ajustados em sua qualificação. Ou seja, será que eu estou precisando de um curso a mais, uma competência a mais, uma qualificação extra para atender esse cargo ou empresas? Se a resposta for sim, vamos começar rapidamente a nos qualificar para o mercado.

Utilize a tecnologia à sua disposição

Muitas das oportunidades, senão 95% delas, você encontrará na internet em sites de vagas, grupos do WhatsApp, grupos de vagas no Facebook ou mesmo grupos de discussão da sua área de atuação. Você precisa ficar atento a esses locais e periodicamente verificar o que está ali à sua espera. Então programe-se para essa jornada considerando que precisará de acesso à internet e, como já falamos, o hábito de garimpar suas oportunidades. Elas não vão bater na sua porta, você vai ter que encontrá-las. Ainda estamos em um período em que muitas entrevistas serão on-line, utilizando computadores e celulares para essa etapa do processo de recrutamento e seleção. Portanto, tão logo a oportunidade aconteça, tenha um local adequado, reservado para sua entrevista. Cuide para que tenha a tranquilidade necessária para a entrevista e, se for preciso, peça a colaboração de todos na sua casa, inclusive do seu pet. Um gatinho aparecendo na tela durante a entrevista pode ser até meigo, mas se ele resolver interagir com o teclado e apertar o DEL, vai dar ruim, como se diz popularmente. E nem vou mencionar aquela orquestra de latidos e uivos. Se sua casa não permite essa tranquilidade, procure um local adequado. Vai encontrar parques, salas de leitura e alguns cafés que podem atender essa sua necessidade. Nessa hora é preciso bom senso e um ambiente propício para colaborar com seu objetivo. Vista-se adequadamente em entrevistas virtuais assim como nas presenciais.

Atualize seu currículo com frequência

Coloque em dia seu currículo e tenha ele adequado a cada vaga que vá buscar. É interessante que você faça alguns ajustes, pequenos ajustes, para atender uma determinada empresa. Veja o que está sendo solicitado na descrição da vaga e observe seu currículo para destacar essa qualificação. Não é para acrescentar o que não faz parte das suas qualificações, mas para dar um maior destaque, dar ênfase naquele detalhe.

Mídias sociais

Muitos recrutadores realizam buscas nas redes sociais antes mesmo de entrar em contato com determinado candidato. É possível que vagas sejam perdidas sem que você saiba apenas por manter redes sociais com conteúdos considerados ‘’inadequados’’ por algumas empresas. Então, mantenha as suas mídias sociais em harmonia com o que você está querendo alcançar. Observe postagens que podem prejudicar seu processo de recrutamento e seleção.

Nessa questão, pessoas com experiência na área de RH podem ser de grande ajuda e existem vários profissionais que prestam serviços de marketing pessoal e podem colaborar nessa tarefa. Vou considerar que você tenha seu perfil no Linkedin, mas se você acabou de pensar – Que trem é isso?. Aí vai uma tarefa, pesquisar e criar seu perfil no Linkedin. Muitas empresas e recrutadores usam essa mídia para encontrar talentos.