Cidades definem equipe de secretários

Em ambas as localidades também foram definidos a nova mesa diretora das Câmaras Municipais, essencial para o bom andamento dos trabalhos entre Executivo e Legislativo.

Na “Cidades dos Pinheirais”, depois de divulgar os nomes dos secretários durante a posse em 1º de janeiro, o prefeito Gilmar Soares, ‘Lagoinha’, na terça-feira, 5, começou a divulgar os currículos dos escolhidos dos que compõem a nova equipe em razão do questionamento da capacidade das pessoas indicadas ao cargo.

O fato de muitos não serem de Caieiras, também gera desconfiança e foi criticado por alguns munícipes. “Será que não temos pessoas qualificadas na cidade para assumirem o cargo?”, fez parte de alguns questionamentos nas redes sociais. Houve também quem aprovou as indicações de pessoas sem ligações com o município. “Melhor assim. A promoção de quem mora no município nem sempre é saudável e cria apenas vínculos ruins. O que devemos fazer é acompanhar e cobrar. Caso não tenha competência, que troquem”, declarou outro cidadão.

Também pela rede social, um comentário feito na página ‘Ale Franco’ chamou a atenção. Um internauta fez a seguinte postagem: “Prefeitos da região fazem rodízios de familiares uns vem pra cá outros vão pra lá e fica tudo entre família, pois família unida nunca será vencida”.

A área da Saúde, uma das mais criticadas da cidade de Caieiras, será conduzida por Grazielle Bertolini. Ela é formada em enfermagem e atuou como secretária em Mairiporã. Nas redes sociais teve seu nome muito elogiado.

A Secretaria de Educação será gerida por Kelynn Midori. Formada em pedagogia, é pós-graduada em linguagem das artes e mestranda em educação.

Em meio aos nomes divulgados, estão pessoas que residem ou tem vínculo político ou reside em Caieiras. Um que chama atenção é de Felipe Satiro, designado Secretário de Obras. Bacharelando em engenharia civil, ele sócio da J. da Silva Leite Terraplanagem e Construções Ltda. A empresa com sede no Jardim Vitória atua na cidade e com rumores de ligação direta com o prefeito eleito, embora em pesquisa feita ao CNPJ da empresa junto à Receita Federal não exista qualquer informação que vincule Lagoinha a Felipe e seu negócio.

Outros nomes de Caieiras que assumem secretarias são: Wesley Gonçalves (Secretário de Cultura e Turismo), Edgar Hualker Dias (Secretário de Negócios Jurídicos), Mauro Caro Dias (chefe de gabinete), Valéria Araújo (Secretária de Administração), Adilson Oliveira (Secretário de Meio Ambiente), Paulo Roberto Ózio (Secretário de Habitação e Planejamento), Weriston Baldini (Secretário de Esportes) e Luiz Lindenberg de Aragão (Subprefeito de Laranjeiras).

Completam a lista de secretários: Luciane Santos (Secretária do Desenvolvimento Social), Andrea Figueira Barreto (Diretora de Finanças), Adilson Haron (Diretor de Desenvolvimento Economico) e Guilherme Rigo (Secretário de Segurança Pública). Até a quarta-feira, 6, não tinha sido divulgado quem ficará à frente da pasta de comunicação e outras diretorias.

Franco da Rocha

Em Franco da Rocha, Dr. Nivaldo representa a continuação da administração do ex-prefeito Kiko Celeguim. Por essa razão, alguns nomes da gestão anterior e parentes do ex-chefe do executivo foram mantidos no cargo. Confira a lista:

Chefe de Gabinete do Prefeito: Marcus Brandino; Secretário de Governo: Luiz Fernando Rodrigues; Secretário de Gestão Pública e Assuntos Jurídicos: Thiago Santos; Secretário da Fazenda: Alexandre Chaves; Secretário de Infraestrutura: Eduardo Martins; Secretário de Transporte, Trânsito e Mobilidade Urbana: Renelis Pedroso; Secretária de Saúde: Ana Emília Gaspar; Secretária de Assistência Social: Ana Maria Ribeiro; Secretária de Educação e Cultura: Renata Celeguim; Secretária de Esporte: Silmara Ciampone; Secretário de Segurança Pública: Dorival José da Silva e Consultor Legislativo: Ricardo Barreto.

As informações foram divulgadas nas redes sociais da prefeitura de Franco da Rocha.

Dos nomes listados chama atenção o de Thiago Santos que é filho do atual prefeito. O jornal Correio de Franco fez uma publicação sobre o assunto e lembrou que embora esse tipo de indicação seja questionável e vista como nepotismo, o STF (Supremo Tribunal Federal) garante que para cargos de indicação política, como os de secretário, os gestores têm o direito de nomear familiares.

O mesmo já ocorreu na gestão passada quando o ex-prefeito Kiko Celeguim (PT) nomeou o irmão, Marcus Brandino, como Chefe de Gabinete, e a mãe, Renata Celeguim, como Secretária de Educação.

Vale lembrar que nas cidades da região, os secretários têm salários acima dos R$ 10 mil.