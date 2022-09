Cidades da região organizam eventos. Programe-se!

Em Cajamar, o desfile cívico em comemoração aos 200 anos da Independência do Brasil que seria realizado em 7 de setembro foi transferido para o sábado, 10. A mudança se deu devido à chuva.

O evento será realizado a partir das 10 horas, na Avenida Professor Walter Ribas de Andrade, Centro.

Na cidade de Franco da Rocha, acontece mais uma edição da ‘Patada Obrigatória’ com a realização de feirinha de adoção de animais, vacinação antirrábica e cadastro para castração gratuita.

A ação será realizada a partir das 10 horas, no sábado, 10, na Avenida 7 de Setembro, em frente à Casa Tico. Quem passar por lá e quiser colaborar com a causa fazendo a doação de ração, tanto de gato quanto de cachorro.

Já em Caieiras, terá início a Festa do Sindicato dos Papeleiros. Durante todo mês serão realizados eventos aos sábados.

A primeira comemoração será no dia 10 com uma roda de samba com feijoada. O grupo Só Falta Você comanda a parte musical a partir das 14 horas. A entrada é franca.

A sede do sindicato fica na Rua Domingos do Carmo Leite, nº 116, Centro.

