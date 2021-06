Cidades da região foram inseridas no programa Vale Gás

Conforme divulgado, o projeto atenderá cerca de 500 mil pessoas em todo o estado em situação de pobreza e extrema pobreza e vai distribuir três parcelas no valor de R$ 100 cada entre julho e dezembro. A primeira parcela já deve começar a ser paga em 20 de julho.

“Quem não tem sabe o que é ter um botijão de gás para atender a uma família durante dois meses. Por isso estamos fazendo um programa para atender meio milhão de pessoas aqui no Estado de São Paulo. É um enorme esforço que estamos fazendo para ajudar quem mais precisa”, destacou Doria.

O programa será gerido pela Secretaria de Desenvolvimento Social e deve alcançar um total de 82 municípios. Caieiras, Cajamar, Franco da Rocha, Francisco Morato e Mairiporã estão na lista de cidades beneficiadas.

Para ter acesso ao programa, as famílias devem estar inscritas no CadÚnico (sem Bolsa Família) e com renda per capta até R$ 178.

O beneficiário pode consultar no site do Vale Gás e ver se poderá se cadastrar no programa e terá direito ao benefício. Para acessar, basta digitar o número do NIS (Número de Inscrição Social).