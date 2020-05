Cidades da região estão na fase vermelha e não poderão reabrir comércio

Isso se deve ao fato desses municípios fazerem parte da fase vermelha do plano estadual de combate ao coronavírus, implantado pelo Governo do Estado.

De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Regional, as cidades que não poderão flexibilizar as atividades econômicas durante a quarentena estão nas regiões da Grande São Paulo, com exceção da capital, Baixada Santista e Registro, essas duas últimas no litoral.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento, Marco Vinholi, apesar disso, o governo vai permitir, no próximo mês, que as demais 583 cidades que estão nas fases laranja e amarela possam flexibilizar progressivamente os serviços comerciais que antes estavam proibidos de funcionar.

A decisão, explicou o secretário da pasta, caberá a cada prefeitura por meio de decretos municipais a partir do próximo mês, já segunda-feira, 1º de junho.

Na quarta-feira, 27, o governador João Doria anunciou como funcionará o Plano São Paulo para a reabertura gradual das atividades econômicas não essenciais para as cidades em razão da quarentena imposta desde 24 de março e prorrogada até 15 de junho. Até lá continua a obrigatoriedade do uso de máscaras para quem sair às ruas.

Fases do plano Durante esse período, as 17 regiões administrativas do estado foram classificadas em fases, que são divididas em cinco cores: vermelha, laranja, amarela, verde e azul.