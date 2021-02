Cidades da região avançam para a fase amarela do Plano São Paulo

Com a reclassificação, comércio, bares e restaurantes são permitidos a funcionar até 22h. A nova medida passa a valer na segunda-feira (8).

As cidades de Caieiras, Franco da Rocha, Francisco Morato, Cajamar e Mairiporã fazem parte da Grande São Paulo e, automaticamente, avançam para a fase amarela.

O que funciona na Fase Amarela

A capacidade máxima passa a ser limitada a 40% de ocupação para todos os setores. Antes, o percentual variava por setor: academias podiam operar com apenas 30% da ocupação, por exemplo.

O atendimento presencial ao público pode ser feito apenas até as 22h, em todos os setores, exceto no setor de bares, que pode funcionar até as 20h.

O horário de funcionamento passa a ser limitado a 10 horas por dia para todos os setores. Antes, o horário variava por setor.