Cidades da região aparecem na lista com recomendação de vacinação contra febre amarela

Por essa razão, a Secretaria Estadual de Saúde elaborou uma lista com 522 municípios com recomendação de vacinação contra a enfermidade. Na lista aparecem Caieiras, Cajamar, Franco da Rocha, Francisco Morato, Jundiaí e Mairiporã.

Região A preocupação com municípios da região se deve a Mairiporã ser considerada a cidade que mais registrou mortes por febre amarela no estado de SP desde 2017. De acordo com balanço divulgado na sexta-feira, 26, pela Secretaria Estadual da Saúde, o número de mortes por febre amarela silvestre no estado subiu para 52 e só em Mairiporã foram 23 mortos, além de 77 casos suspeitos. Em toda a cidade, 235 macacos morreram desde o ano passado.

Segundo a pasta, desde o ano passado, 57,4% das infecções por febre amarela foram contraídas em Mairiporã, 12,6% em Atibaia e 3,7% em Amparo. As três cidades respondem por três quartos dos casos de febre amarela silvestre no estado, e já têm ações de vacinação em curso desde o ano passado.

Vacinação

Cada cidade conta com sua campanha de vacinação. Quem ainda não foi imunizado, deve procurar as secretarias municipais de saúde ou as unidades básicas da saúde.

Todas as pessoas, a partir de 9 meses de idade, podem ser vacinadas, exceto: gestantes, mulheres amamentando (crianças de até 6 meses), pessoas alérgicas a ovo, pessoas com sistema imunológico deprimido em razão de doença ou tratamento.

Em Caieiras, após campanha intensa e grande mobilização por parte da equipe da Vigilância Epidemiológica de, 94% da população já está imunizada contra o vírus da febre amarela.