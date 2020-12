Cidades da região ainda sofrem com alagamentos

Na segunda-feira, 30, quem sofreu com essa situação foram os moradores e comerciantes de Francisco Morato e parte de Franco da Rocha. Caieiras registrou pontos de alagamento.

A região central de cidade moratense ficou inundada e deixou pessoas ilhadas. A força e a quantidade da água impressionavam e pessoas precisaram de ajuda para escapar das enxurradas.

Nas redes sociais, fotos e vídeos começaram a ser publicados com cobrança às autoridades. Mas também pelas mídias sociais surgiram imagens que mostram que nem sempre a culpa é totalmente da prefeitura.

No Grupo “Eu Cuido de Francisco Morato” muitas postagens mais chamaram a atenção para a quantidade de lixo despejada irregularmente pelas pessoas do que apontar a municipalidade pela responsabilidade da situação trágica.

A falta de cidadania, aliás, é um dos grandes problemas das enchentes nas cidades do País. “Eu ouço muitas pessoas reclamarem quando chove e alaga tudo. Colocam culpa na prefeitura e pode até ser que tenha um bom percentual de culpa sim. Porém, sinceramente, a falta de educação da população não é culpa da prefeitura. Parece mentira, mas esse é o centro de Francisco Morato agora”, postou uma participante do grupo com fotos mostrando a grande quantidade de lixo vista após a água baixar.

Sua postagem foi comentada por centenas de pessoas também chamando atenção para essa situação. “Não vejo a prefeita sair de casa ou da prefeitura para jogar lixo nas vias de Morato. Vejo sim os eleitores que estão colocando a culpa na gestão jogar lixo nas ruas”, declarou outro internauta.

A falta de cidadania também foi citada em outra postagem. “Quando me mudei para Morato, e fui conhecer o centro, fiquei feliz. Tinha lixeiras pelas calçadas em vários lugares. Mas quando a gente presta atenção, as lixeiras nem estão cheias e as pessoas vão jogando garrafas de água e papéis pelo chão a menos de 2 metros de uma lixeira. Se o povo não cooperar não vai mudar. Independente do trabalho da prefeitura, pois tudo que a administração pode fazer é um paliativo”, relatou.

Em Franco da Rocha, também pelas redes sociais, moradores chamaram atenção para o despejo ilegal de materiais, entulho e lixo próximo aos córregos. A cidade registrou alguns pontos de alagamento, mas sem prejuízo aos cidadãos e comerciantes. O mesmo ocorreu com Caieiras.

A prefeitura de Francisco Morato, município mais prejudicado com a situação, foi procurada para se manifestar, mas não encaminhou resposta até o fechamento da edição.