Cidade Iluminada reforça ação no setor de iluminação pública

O aplicativo está disponível para os sistemas operacionais Android e iOS, e após baixá-lo, caso deseje notificar a prefeitura sobre o mau funcionamento de alguma lâmpada, basta selecionar a cidade de Caieiras e ao clicar em “Informe um problema”, escolher o endereço e o ocorrido, com a possibilidade de incluir observações que facilitem a identificação. Além do endereço, o munícipe pode informar uma ocorrência através da plaqueta que está afixada no poste.

O prefeito explica também que o cidadão pode acompanhar o status de sua solicitação, com o número de protocolo, por meio do próprio aplicativo. Os prazos para resolução podem variar de 48 horas a 5 dias úteis dependendo do tipo de solicitação. A expectativa da administração pública, com essa iniciativa, é acabar com o longo prazo para atender a alguns chamados da população.

“Como prefeito, sei que a iluminação pública tem sido alvo de muitas reclamações dos moradores e, por isso, estou empenhado em solucionar esses problemas. Recentemente, fizemos a audiência pública para apresentação do novo sistema de iluminação, que será totalmente remodelado, com lâmpadas de LED, mais modernas e eficientes, gerando economia aos cofres públicos”, destacou Gersinho.

Vale lembrar que além do aplicativo, a população pode continuar a acionar a Ouvidoria Municipal para fazer suas reclamações acerca da iluminação pública, através dos telefones 156 ou 4445-9265. Caso a solicitação seja feita via aplicativo, não é necessário entrar em contato com a Ouvidoria e vice-versa, pois ambos os sistemas são interligados.