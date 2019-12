Cidadãos temem queda de viaduto em Franco da Rocha

Preocupado com a situação, um funcionário que trabalha na via férrea encaminhou fotos da atual condição das vigas da ponte que estão expostas e com aspecto de enferrujada. “Faz anos que as pessoas temem por esse problema. Com o tempo a situação só piorou. O córrego está infiltrando por baixo da estrutura e derruba cada vez mais terra, deixando as vigas sem apoio. Está muito perigoso”, Declarou.

Todos os dias e horários passam pessoas e veículos por esse viaduto. Sem contar os trens da linha 7- Rubi da CPTM. “Não somos técnicos, mas a impressão é que as vigas estão comprometidas. Estão todos preocupados”, falou Ademir Souza, que passa a pé todos os dias pelo viaduto.

“O que nós querermos é uma análise de engenheiros e a divulgação da situação da ponte. É um importante acesso para nós, mas tememos passar por ele”, falou Antônio Vieira.

Em busca de esclarecimentos, a CPTM foi procurada e informou que o viaduto pertence ao município de Franco da Rocha e a responsabilidade de avaliação e execução de obras é da prefeitura. À CPTM cabe autorizar qualquer intervenção na faixa ferroviária ou sobre as vias, por questão de segurança. Como o viaduto passa sobre a Linha 7-Rubi, a CPTM aguarda a apresentação de todos os documentos para autorizar o início das obras.

A prefeitura de Franco da Rocha não se manifestou até o fechamento da edição.