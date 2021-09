Cidadãos tem transporte gratuito cortado pela prefeitura de Caieiras

Como medo de represálias, eles preferem não se identificar, mas explicam que o ônibus não transporta mais o pessoal que esperava pela condução do centro da cidade. “Mais de 20 pessoas foram prejudicadas com essa decisão. Fomos pegos de surpresa e muitos estão perdendo dia de trabalho. O que sabemos até agora é que a ordem é para transportar apenas pessoas da Vila Rosina e Laranjeiras e não mais do centro. Foi o que nos disse o motorista”, falou um dos cidadãos afetados.

Segundo ele, esse grupo afetado aguardava pelo transporta o terminal rodoviário. “Estamos revoltados com essa determinação do prefeito Lagoinha. O motorista disse que a determinação foi dele e que para voltar a transportar todos, precisaria de um ônibus maior, mas a prefeitura não quer liberar”, apontou.

Em busca de explicações, o setor de comunicação do governo municipal foi procurado, mas não retornou deixando os envolvidos sem qualquer esclarecimento.