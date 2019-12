Cidadãos relatam abandono de rua no Jardim Luciana

Estael Pereira Sanches reside no local há mais de dez anos e cita a falta de zelo por parte da prefeitura com a rua. “Podem dizer que várias ruas no Jardim Luciana têm problemas, mas a Olindo Dartora é a mais esquecida pelas autoridades. Muda governo e nunca aparecem por aqui para ver os problemas que enfrentamos”, relatou.

De acordo com ela, os próprios moradores passaram a cuidar da via, tamanho o desleixo. “Eu mesma que varro, capino e tampo os buracos com areia e cimento porque não dá para ficar esperando a prefeitura aparecer. Pago meu IPTU em dia e não tenho o retorno que deveria”, disse Estael.

A cidadã também disparou críticas à Sabesp. “Esses aparecem depois de muita insistência e não fazem o serviço como deve. É so ver esse vazamento que arrumaram semana passada e voltou a dar problema”, apontou.

Para esclarecer acerca das questões citadas, a prefeitura de Franco da Rocha e a Sabesp foram procuradas, mas não encaminharam resposta até o fechamento da edição.

No final da tarde de quinta-feira, 5, a Sabesp informou que consertou vazamento de água na rua Olindo Dartora, em Franco da Rocha, na quarta-feira, 4, e que os serviços de recomposição asfáltica foram concluídos na quinta-feira, 5.