Cidadãos reclamam de ônibus escolar, infestação de pernilongos e escola fechada

A primeira remete a retirada do ônibus escolar dos moradores de ruas mais afastadas do Jardim Marcelino. De acordo com os pais, eles já foram avisados que os alunos não terão direito ao transporte no próximo ano. “As crianças vão caminhar embaixo de sol e chuva até a escola? É um direito nosso é não acho justo”, cobrou a mãe de um aluno.

No segundo caso, moradores denunciam a infestação de pernilongo na Emeb Nahyr Mendes Winesk e no posto de saúde que fica no mesmo terreno na Calcárea. A informação encaminhada ao jornal Regional News é de que funcionários já teriam entrado em contato com a prefeitura, mas nenhuma providência foi tomada até o momento.

Já no Vera Tereza, pais reclamam do fechamento da Emef Luiz Zovaro. As aulas foram suspensas no começo de outubro com a alegação que a unidade seria reformada. A medida adotada revoltou os pais. “A escola ficou dois anos fechada devido a pandemia. Quando as aulas voltaram, fecham para reforma.

“É inadmissível visto que as crianças estão sendo prejudicadas. Tenho uma filha de sete anos matriculada lá onde este ano seria alfabetizada, pois está no primeiro ano. Mas a escola fecha sem previsão de retorno e ainda ficam cobrando os pais para alfabetizar as crianças em casa, sem levar em consideração o dia a dia que cada um tem com trabalho. Muitas famílias tem outras crianças e eles estão ganhando pra que? Estou indignada. Já cheguei a postar na página da prefeitura mas sem nenhum retorno”, relatou Maria Siderlandia Lopes Maciel.

“Sei que a essa altura do ano não vai voltar. Mas também não acho que eles possam pensar que os pais aceitam esta situação de boa. No mínimo devem se retratar diante dos pais e dos alunos. Muita falta de respeito”, completou Maria.

A assessoria de imprensa foi da municipalidade foi procurada para comentar sobre os casos, mas não encaminhou resposta até o fechamento da edição.