Cidadãos reclamam de obra feita pela prefeitura

Na edição nº 1431 do jornal Regional News foi divulgado, a pedido dos moradores, os problemas causados devido a morosidade na realização do serviço de recapeamento em ruas do Monte Verde, em Franco da Rocha. Desta vez, são as pessoas que residem na da Rua Giacomo Celeguim, Companhia Fazenda Belem, que reclamam da obras feita na via.