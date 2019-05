Cidadãos questionam construção de muro de contenção

O serviço que teve início em agosto de 2018, conforme placa fixada no local, recebeu o investimento de aproximadamente R$ 2,5 milhões. Além do valor, alguns moradores querem ter certeza de que a muro irá mesmo evitar novos deslizamentos de terra, já registrados no local. “A preocupação maior é de quem mora na parte debaixo.

Não sabemos se de fato esse muro trará segurança. Muitas pessoas estão preocupadas, mas como moramos em uma área onde parte é regularizada e parte não, temos receio em nos identificar. Mas gostaria de um posicionamento dos responsáveis”, questionou um morador.

Em busca de esclarecer acerca das dúvidas dos residentes, o prefeito de Caieiras, Gersinho Romero, foi procurada e informou que de fato a obra teve custo alto, mas o problema será solucionado. “Os moradores podem ficar tranquilos e viver com mais segurança. Vale lembrar que o recurso utilizado veio do Ministério da Integração e em breve a obras estará finalizada”, declarou.