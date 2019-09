Cidadãos questionam aviso em consultório dentário

Uma foto com o aviso foi encaminhada ao jornal Regional News com críticas em razão do limite de atendimentos e para esclarecer sobre o assunto, o prefeito Gersinho Romero foi procurado para se explicar.

De acordo com o administrador público, o anúncio serve apenas para os atendimentos de emergência. “São para aqueles com dor de dente e precisam de atendimento rápido. Como os procedimentos são demorados, estamos limitando a oito pessoas por dia. Mas os atendimentos agendados e infantil estão normais. Com novos investimentos, zeramos a fila de espera”, declarou.