Cidadãos querem soluções para problemas em Caieiras

A primeira questão remete a um terreno na Rua Floriano Peixoto, no Jardim Marcelino, em Caieiras, que deveria ganhar a construção de uma praça, teve a pedra fundamental lançada no final de 2017, mas a falta de obras fez com que os cidadãos cobrassem explicações. “Não queremos que tudo não passe de promessa como da outra vez”, disse Guilherme Nunes.

Sem o empreendimento, o a área continua recebendo descarte ilegal de lixo e entulho.

A outra situação envolve o Velódromo Municipal e a pista de Skate, alvos de várias matérias do jornal. Cidadãos cobram que o local receba manutenção e seja melhor utilizado. Com problemas de estrutura aparentes, o local, desde que foi construído, sempre recebeu crítica por parte dos munícipes. “Um espaço como esse quase no centro da cidade não pode ficar ocioso e abandonado como está”, falou Edson Marques.

O semáforo da Avenida Professor Carvalho Pinto, no Centro, por estar sem funcionar como deveria, oferece risco aos pedestres e motoristas, e é mais um problema na cidade.

De acordo com Mario Fernandes, o equipamento fica no amarelo piscante durante o dia e funciona apenas a noite. “Não dá para entender. Parece até que programaram para ficar assim. Mas isso tem oferecido risco aos pedestres que nuca sabem quando podem atravessar a via”, declarou.

Em busca de esclarecimentos, o prefeito Gerson Romero foi procurado e informou que a praça do Jardim Marcelino já tem projeto elaborado e que aguarda a liberação do recurso federal para fazer a licitação e começar a obra. “Tão logo tudo esteja aprovado, daremos sequência”.

Quanto ao Velódromo e a pista de skate, esclareceu eu junto à Secretaria de Esporte analisa um projeto para que o local seja melhor utilizado e que no próximo mês a cidade vai receber o Circuito Internacional de Ciclismo.

Sobre o semáforo, explicou que o equipamento apresentou problema eletrônico, mas que foi providenciada requisição para manutenção.