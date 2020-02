Cidadãos querem obras em Laranjeiras

A Avenida Pauliceia, a principal via de acesso do bairro, foi citada em razão de carecer de manutenção. São buracos, desníveis, falta de sinalização em alguns pontos entre outras questões que precisam ser revolvidos para que a via seja utilizada pelos motoristas de forma mais segura.

Jurandir Barbosa, passa pela avenida todos os dias e relata alguns dos problemas. “É uma via que recebe grande fluxo de veículos e, sem manutenção, está complicado trafegar. Em um trecho, chegaram a colocar galhos de árvore para sinalizar a existência de um buraco”, relatou.

Arnaldo Jorge Junior aponta problemas no ginásio Jacinto de Moraes que foi fechado para reforma em junho de 2019 e não foi reaberto totalmente para as atividades. “A pior situação alcança o piso da quadra que não teve a obra aprovada pelos engenheiros da prefeitura. Por essa razão, não liberam o espaço para as modalidades coletivas”, questionou.

Ele também citou problemas com a parte elétrica: “Tem fios pendurados, falta de refletores e portas quebradas”, alegou.

Na questão mobilidade, Pablo Ramos Matenauer relata uma questão que impede a acessibilidade das pessoas com deficiência na Rua Gonçalves Magalhães. “Colocaram um contêiner na calçada e não tem como um cadeirante ou deficiente passar. Ele também relata o perigo em um ladrão se aproveitar desses contêineres para se esconder e atacar. Sei que existe um projeto de geração de emprego em andamento, mas não concordo com a forma que o contêiner foi colocado”, pontuou.

Para esclarecer acerca dessas questões, o prefeito Gersinho Romero foi procurado.

Em relação a Avenida Pauliceia, ele informou que a prefeitura construindo um trevo do Jardim Morro Grande e assim que terminar essa obra, vai solicitar ao Governo do Estado que faça o recapeamento de toda via. “Depois de Laranjeiras, a avenida se transforma em uma estrada vicinal e vamos atrás de um suporte já que o governo tem dado a alguns municípios. A ideia é recapear a Avenida Pauliceia desde da Rodovia SP-332 até o Morro Grande”, disse, lembrando que os reparos mais urgentes serão resolvidos pela equipe de manutenção da prefeitura.

Sobre o ginásio, Gersinho confirmou as obras de reparo, mas explicou também que a empresa contratada para reformar a quadra não entregou o serviço como deveria. “Estamos tendo problemas com eles. É a segunda vez que pintam o piso e não fica bom. Já notificamos a empresa e agora precisaremos multar se for o caso. Estamos com dificuldade igual à tantas outras que dão o menor preço e depois fica essa situação. Mas será solucionado”, garantiu o prefeito.

Por fim, sobre o contêiner Gerson explicou: “Existe um projeto desenvolvido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico envolvendo contêineres sim para melhorar o comércio local. A pessoa que colocou o contêiner tem boa intenção, mas se precipitou antes de finalizar nosso projeto. Então, vamos retirá-lo, refazer a infraestrutura e colocar novamente no local como demanda o projeto. Terá acessibilidade e terá incentivo ao pequeno empreendedor”, concluiu.