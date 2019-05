Cidadãos penam para conseguir poda de árvore em Caieiras

A situação se complica ainda mais quando prefeitura e Elektro ao serem acionados, empurram a responsabilidade pelo serviço uma para o outra.

Micaela de Farias Justino que mora em frente e cobra a poda da árvore, foi quem apontou algumas das situações complicadas que os moradores enfrentem em razão da falta de limpeza e manutenção. Em dia de vento e chuva a árvore bate no fio e provoca curto-circuito. Isso já promoveu problemas com o portão elétrico e televisões. Já são três queimadas nos últimos episódios”, relatou, lembrando que a última poda foi feita há quatro anos.

De acordo com Valéria Guilherme Cristiano de Farias, o serviço vem sendo cobrado há cinco meses. “Já entramos em contato com a Secretaria de Meio Ambiente, prefeitura e Elektro. Um joga a responsabilidade do serviço para o outro e ninguém resolve”, declarou.

Segundo Micaela, além dessa situação, outra preocupada. É que folhas e sementes da árvore caem na via e a deixam escorregadia. “Idosos e pessoas com bicicletas já caíram nesse trecho. Está bem perigoso. Sem dizer que devido a presença de muitos pombos, aqueles piolhos de aves são levados para nossas casas”, relatou.

Esclarecimentos

Em busca de resposta para o problema apontado, o jornal Regional News entrou em contato com a Elektro e a prefeitura de Caieiras. A empresa esclareceu que a responsabilidade pelo controle da vegetação em vias públicas é da municipalidade municipal e, em áreas privadas, do responsável pela área. A Elektro somente atua na poda quando a vegetação provoca riscos à segurança e ao fornecimento de energia.

Se na avaliação da prefeitura identificar riscos quanto a segurança para realização da poda, deverá proceder o encaminhamento formal de oficio para a Elektro solicitando a necessidade de equipe técnica, que irá avaliar a possibilidade desligar o trecho para que seja executado com segurança. O mesmo ocorre em área particulares.

Sendo assim, a Elektro orienta que para as solicitações de poda de vegetação primeiramente os clientes deverão entrar em contato com a prefeitura, responsável por manter o controle de vegetação no município.

No caso específico, em razão da situação apresentada, a empresa deslocou uma equipe no local na terça-feira, 7, para efetuar a realização da poda dos galhos que estão gerando risco de segurança a rede elétrica no local.

A prefeitura, por sua vez, por meio do prefeito Gersinho Romero informou que irá repassar o caso para a Secretaria de Meio Ambiente e a Defesa Civil para que avaliem a situação e tomem as providências necessárias.