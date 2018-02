Cidadãos pedem serviços em áreas de lazer de bairros

A situação atinge as áreas localizadas na Avenida Prefeito Milton Ferreira Neves e final da Rua Mato Grosso do Sul. Nos dois casos, as quadras acumulam situações que impendem a utilização adequada para prática esportiva e quem frequenta os locais cobra reparos. Mato alto, aparelhos de ginástica e brinquedos danificados ajudam piorar a situação.

Cristiana Moraes mora no bairro e disse ter evitado levar os filhos aos espaços devido à falta de conservação. “Tem muito mato, bicho, sem contar os brinquedos que estão danificados. É comum o desgaste. O que não podemos é aceitar é a demora para reparo”, declarou.

De acordo com Renato Martins, a quadra de areia que fica no Jardim Esperança precisa de uma reforma geral. “Já faz tempo que inauguraram esse espaço e pouco se viu de manutenção. O estrago é inevitável. Porém, para evitar chegar nessa situação, o certo é a prefeitura manter uma programação de conservação. Mas isso não ocorre”, disse.

Eduardo Rodrigues foi outro que comentou a atual situação desses espaços. “Não adianta construir e abandonar. O povo não zela, mas a administração pública deve estar atenta a essa questão. Tem de ter uma equipe responsável pela manutenção desses e outros espaços públicos e não ficar esperando uma reclamação ou matéria no jornal para agir”, protestou.

Em busca de explicações, o jornal Regional News entrou em contato com a prefeitura de Caieiras. Responsável pelos serviços, a Secretaria de Obras informou que o playground está na programação e passará por manutenção em breve. Referente aos serviços de limpeza e capinação, os mesmos já estão sendo executados pelo setor.