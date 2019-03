Cidadãos pedem melhorias para bairro

Um dos pontos visitados foi a área do Cristo. O local, que receberá em breve manutenção geral, está precisando de manutenção, segundo os frequentadores do espaço. “É uma pena ver mato por todo lado. Quando eu era criança vinha aqui e o cenário era outro”, disse Sergio Lima, que estava no local quando a reportagem chegou.

Acompanhado dele estavam outras pessoas que reforçaram a necessidade de uma reforma. “Além da limpeza, essa área do Cristo merece uma reforma”, comentou André Alencar.

Para o espaço ecumênico, o prefeito além de se comprometer em direcionar melhorias falou, em primeira mão, que o espaço irá celebrar já neste ano no local o evento Paixão de Cristo. “Estou passando o caso para a Secretaria de Obras e aproveito para divulgar que a Paixão de Cristo desse ano será realizada na área do Cristo. Portanto, será realizada uma manutenção geral. Cabe divulgar também que existe um projeto para transformar o espaço em turismo”, disse Gersinho.

Outros problemas

Ainda no bairro, os moradores da Rua Ozeria Antonia Rosa Maziviero, antiga Jundiaí, na altura do nº 729, chamam atenção para árvores e galhos de um terreno particular que caíram sobre a rede de energia elétrica da Elektro e da Vivo que oferecem risco, além de denunciar o lixo e o mato na calçada. “Está perigoso. As árvores estão sendo seguras pelo fio de alta tensão e de telefonia e dois problemas podem ocorrer: cair sobre as pessoas e ficarmos sem energia e serviço de telefonia. Algo precisa ser feito urgentemente”, pediu Odair Alexandre Gebim.

Mato em calçada também foi o reclamo de pessoas que caminham pela Rua Floriano Peixoto. “O mato tomou conta e os pedestres caminham pela via, correndo risco de atropelamento”, falou Odair Nascimento.

Para os dois casos, o prefeito explicou se tratar de áreas particulares e que irá repassado a situação para o setor de Fiscalização notificar e tomar as providências necessárias.

A Rua Campinas, também no Serpa, é outra com problemas. Os moradores alegam que há 20 anos a rua não recebe qualquer serviço e que um novo serviço se faz necessário. “Tem água e esgoto vazando por toda rua. Quando chove, toda água vai para dentro das casas. Já são 20 anos sem um novo asfalto. A prefeitura fala que vai mandar representantes aqui para ver o que pode ser feito, mas nunca ninguém apareceu. Estamos abandonados”, revelou Adriana Cristina Pereira.

O prefeito Gersinho Romero também se manifestou esse caso informando que irá solucionar esse problema. “ Vamos solucionar esse problema também. Aproveito para divulgar que saiu a licitação para iluminação de vielas próximas a Rua Campinas, beneficiando a todos”, anunciou.