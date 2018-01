Cidadãos pedem mais atenção com os bairros de Caieiras

No Jardim Marcelino, a questão envolve o mato que invade ruas e calçadas, além de problemas com o despejo irregular de esgoto a céu aberto na Rua Luzia Martins Urtado. “Há anos que essa é a situação que enfrentamos. Assessores de vereadores passam aqui e prometem providências, mas até o momento nada foi feito. Precisamos de ajuda urgente”, falou Manoel Lopes do Nascimento.

Ainda no bairro, o mato alto também virou motivo de reclamação entre os moradores da Rua Luiz Decresci, que já teve o problema divulgado pelo jornal Regional News, mas continua sem solução.

Problema semelhante enfrentam os moradores do Jardim Monte Alegre. De acordo com José Roberto Batista Soares, por várias vezes acionou a prefeitura em busca de uma solução para a viela sem nome ao lado da quadra de esportes do bairro, mas ninguém deu atenção. “Tratam a gente com um verdadeiro descaso. Veículos são roubados nessa rua que não conta com iluminação. O imposto está sendo pago e queremos melhorias. Que pelo menos limpem essa via”, declarou.

Os casos foram levados a conhecimento da prefeitura. Em sua manifestação, informou que no caso do Jardim Marcelino, a execução do serviço de capinação em todo o bairro está no cronograma da Secretaria de Obras dessa semana.

Sobre o Monte Alegre, embora tenha dito que uma equipe executou os serviços de limpeza e capinação na semana passada, moradores garantem que até a quinta-feira, 24, nada tinha sido feito no local.