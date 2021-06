Cidadãos pedem linha de ônibus para o Serpa

Mario Bonfim trabalha em São Paulo e utiliza o ônibus diariamente. Ele é um dos afetados. “São muitas voltas até chegar ao Serpa. Ir para a capital paulista já é cansativo e temos de contar com esse trajeto que só atrapalha mais ainda”, disse.

A estudante Marcia de Oliveira também pede a criação de uma linha específica para o bairro. “Seria muito bom se tivéssemos um ônibus para atender exclusivamente o Serpa”, declarou.

Com base nas reclamações, o jornal Regional News questionou a Viação Caieiras sobre a existência de algum projeto ou possibilidade de implantar uma linha direta para atender aos moradores deste bairro.

A empresa informou que não existem estudos para viabilizar uma linha de ônibus apenas para o bairro do Serpa que fica às margens da Rodovia Tancredo de Almeida Neves (SP 332), e é itinerário de 9 linhas municipais e 5 linhas metropolitanas, oferecendo diversidade de opções aos clientes.

Quanto a demora no trajeto explicou que o tempo elevado de deslocamento ocorre devido ao excesso de veículos na rodovia, que ocasiona congestionamentos constantes, exatamente nas mediações do Serpa, fato que não seria solucionado com uma criação de nova linha.