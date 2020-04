Cidadãos pedem limpeza e pavimentação de rua em Francisco Morato

De acordo com Jorge Luís Jeckel, para conseguir qualquer serviço para a rua, é preciso ‘brigar’ na prefeitura. “É uma luta e preciso ir inúmeras vezes à prefeitura para eles te ouvirem. Mas todo esforço é sempre em vão, porque ninguém aparece depois”, declarou.

Em 2018, os moradores procuraram ajuda do deputado estadual Jorge Wilson que fez um ofício e encaminhou a municipalidade cobrando um posicionamento quanto a falta de limpeza e pavimentação, mas nem esse apelo, adiantou. “A prefeitura se manifestou informando que os serviços tinham sido executados. Mas podem ver pelas fotos que a rua continua sem asfalto e limpeza”, falou Jose Antonio Neto.

Segundo o morador, todos pagam IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano, e merecem respeito. “Recentemente uma pessoa passou mal e a ambulância não conseguiu chegar até a casa dela. Em caráter de urgência, precisamos que a prefeitura jogue pedriscos e faça o corte de mato. Mas toda vez retornam com desculpas de que a máquina está quebrada. A situação é lastimável e as grandes obras só acontecem no centro”, disse Sandra Regina Teles.

O descaso fez o morador acionar o Ministério Púbico que inseriu mais esse caso em uma Ação Civil Pública movida pelo MP contra o município cobrando uma prestação de contas sobre as obras de pavimentação na cidade. “Voltei a ligar na prefeitura em dezembro de 2019, mas tudo fica na promessa. Não aguentamos mais essa situação. O IPTU chega certinho, mas as obras não acontecem”, relatou Jorge.

Em busca de esclarecimentos, a prefeitura de Francisco Morato foi procurada, mas não encaminhou resposta até o fechamento da edição.