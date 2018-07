Cidadãos pedem limpeza e manutenção em rua da Vila Rosina

A via que é sem saída tem pouca circulação de veículos, porém já passou da hora de receber manutenção em razão dos buracos e outras questões que passaram a gerar transtorno aos cidadãos que disseram ter buscado ajuda junto à prefeitura, mas sem sucesso.

O recapeamento e limpeza concentram os principais pedidos dos moradores. “Não me lembro de uma ação da prefeitura aqui que tenha ocorrido nos últimos anos contemplando os moradores com limpeza da rua, capinação, tapa-buracos, entre outros serviços. Portanto, já está passando da hora de uma manutenção. Tem buraco aqui que logo ocupa toda a rua”, apontou um morador.

Em busca de esclarecimentos, o prefeito Gerson Romero foi procurado e informou que além dessa, outras vias do bairro entrarão na programação de manutenção. A assessoria de imprensa explicou ainda que será realizada uma reunião com moradores no sábado, 21, no período da manhã, juntamente com administrador público e o Secretário de Obras, Luiz Antonio, para resolver as solicitações.