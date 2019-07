Cidadãos pedem iluminação em trecho de avenida

Reivindicação antiga dos moradores e de quem trafega pelo local diariamente, a instalação de iluminação pública na Avenida Olindo Dartora, entre o cemitério do Morro Grande e a Rua Nair Januário Varejão, voltou a ser reivindicada. Também no local, uma boca de lobo com a tampa quebrada oferece perigo.