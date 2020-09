Cidadãos pedem continuação de iluminação pública em Laranjeiras

De acordo com Maria Jose Reinhold Hein, existe iluminação apenas no perímetro das empresas. O pedido dos moradores é para que seja estendida para o restante da via. “É um trecho que na parte da noite é muito escuro e perigoso. Meu filho chega às 21 horas do trabalho e é um dos que tem de encara a escuridão. Para chegar até em casa, precisa utilizar uma lanterna. Como é uma área de mata, ficamos preocupados”, disse.

A cidadã que reivindica o serviço há algum tempo falou de outras questões envolvendo a falta de iluminação. “Busco pela iluminação faz tempo. Se faz muito necessário. Corremos risco de assaltos e até de ser atropelado por conta da escuridão”, acrescentou Maria.

Em busca de esclarecimento, o prefeito de Caieiras, Gersinho Romero, foi procurado e informou que uma parte da iluminação já foi feita e a segunda irá contemplar mais um trecho até a Estrada do Ajoá. “A empresa já foi contratada para fazer o serviço e logo mais os moradores poderão contar com a iluminação nesse ponto que realmente precisava ser iluminado”, falou o prefeito.