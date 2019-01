Cidadãos pedem agilidade em serviços públicos

Caieiras, cidade dotada de muitas áreas verdes, sofre com o crescimento rápido do mato, além de outras questões como problemas na iluminação pública, boa parte deles causados em razão do período de chuvas.

Nessa semana, o jornal Regional News recebeu várias reclamações acerca de situações que demandam uma ação da prefeitura para que funcione corretamente.

No Jardim dos Eucaliptos, o mato alto ocupou o canteiro da Avenida Armando Sestine e tem dificultado a visibilidade dos motoristas que utilizam e cruzam a via para acessar ruas adjacentes. “Não dá para enxergar o carro do outro lado da avenida. O mato tem prejudicado a visibilidade e está perigo cruzar a via em alguns trechos”, disse Rubens Cardoso.

Uma situação preocupante e que pode se agravar com a época de chuva atinge também a Avenida Waldemar Gomes Marino, no Jardim São Francisco. A informação passada por cidadãos a reportagem é de que trechos da via está oca e pode afundar a qualquer momento. Prova são os buracos existentes as margens da rua, alguns com a exposição da tubulação que passa sob a avenida. “Tem buracos em vários trechos e um grande na área do Velódromo. Ano passado afundou uma parte do asfalto atrás do campo do São Francisco. Não sabemos como está, mas o surgimento de buracos preocupa”, relatou Ademir Santos.

A iluminação pública é outro serviço que apresenta problema na cidade e também fica prejudicada com os temporais. A situação que mais incomoda os munícipes é o poste com luz acesa durante o dia e lâmpadas apagadas a noite.

Marcos Antônio Ferreira, que mora na Rua José Menegatti, no Jardim Marcelino, é um que pede a reposição de lâmpadas nos postes da via. “Está perigoso sem iluminação aqui a noite e os moradores estão como medo. Precisamos que as lâmpadas sejam repostas o mais rápido possível, afinal nessa mesma via já foi registrado caso de estupro”, declarou.

A mesma situação atinge o escadão que fica entre as Ruas Minas Gerais e Pernambuco, no Jardim Esperança. “Quando será que teremos novamente a iluminação nesse escadão?”, questiona Ramon Domingos.

O caso de luzes acesas durante o dia foi notado na Avenida Olindo Dártora, no bairro San Diego, e na Rua das Vitórias Régias, no Jardim dos Eucaliptos.

Esclarecimentos

Em busca de esclarecimentos, o prefeito de Caieiras, Gerson Romero, foi procurado e prometeu solução para os problemas apontados. “A época de chuva favorece o crescimento do mato e causa problemas na iluminação pública. Tem duas equipes na rua para atender a demanda, mas nesse período o mato cresce muito rápido e tem de haver uma programação. O projeto para troca de todo parque de iluminação da cidade continua sendo feito. Mas é uma obra ampla que demanda licitação e imagino uns sete meses para concluir e regularizar. Nesse período, vamos atender casos mais emergenciais, sempre buscando mais qualidade na prestação desse serviços”, disse Gersinho.

Quanto a tubulação da Avenida Waldemar Gomes Marino, o prefeito disse ter conhecimento do problema que ocorre em razão da tubulação atual ser antiga e de material que precisa ser substituído. “Os tubos são de aço e eles se deterioraram. Temos de trocar e para isso estamos fazendo a compra de novos tubos. Tão logo o material chegue, vamos fazer a substituição”, falou Gerson, pedindo que as pessoas continuem a apontar os problemas para facilitar que a prefeitura tenha conhecimento e tome providências.