Cidadãos de Caieiras reclamam dos Correios

Essa situação tem feito com que as pessoas se desloquem até o centro de Caieiras, tendo de arcar com conduções ou combustível, embora paguem pelo serviço para que seja entregue em casa ou no local combinado, no bairro.

Maria Jose Reinhold é uma das pessoas que reclama dessa questão. Ela diz que existiu a promessa da instalação de uma base dos Correios em Laranjeiras, mas não está funcionando. “A prefeitura até divulgou essa base na escola Mario Meneguini, mas parou de funcionar. Agora, sou obrigada a ir até o centro de Caieiras porque não mandam mais para esse local. Isso gera gasto com condução e não acho justo”, falou. Ela lembrou da reunião com os Correios e cobra explicações. “Os moradores querem saber o que ocorreu. Ficou muito ruim sem essa base aqui em Laranjeiras”, falou Maria.

Altair Souza também reclamou. “Além de ter de ir até ao centro de Caieiras, temos prazo para retirar. Senão, volta e temos de pagar frete novamente. Considero uma falta de respeito com o consumidor. Esses problemas já ocorriam antes da pandemia”, disse Altair.

Outra questão preocupante apontada por Maria é quanto sair de casa na quarentena. “Muitos são do grupo de risco e não podemos ficar pegando ônibus para ir até o centro de Caieiras retirar as encomendas”, falou.

Para esclarecer, o prefeito Gersinho Romero foi procurado e informou ser complicado contar com o serviço dos Correios e também se queixou não ter autoridade para cobrar uma estatal federal. “Eu torço pela privatização dos Correios. Eles deixam muito a desejar em todo os lugares e com Caieiras não é diferente. Estou há 20 anos no poder público e sempre registrei várias reclamações”, disse.

O administrador público falou ainda dos esforços da prefeitura em cobrar melhorias. “Estamos sempre buscando melhorar esse serviço em Caieiras. Já fui várias vezes a Brasília só para tratar desse assunto, mas infelizmente as coisas não andam. É muito difícil. Temos muitas reclamações dos moradores de Laranjeiras e com base nessas reivindicações, encaminhamos vários ofícios aos Correios. A prefeitura pode cobrar e tem feito isso, mas não temos como resolver. Se dependesse de nós, já tínhamos encontrado uma solução. Mas, é um serviço capenga que não funciona”, explicou.

Por fim, disse existir uma parceria com a unidade de Caieiras. “Temos uma parceria com a agência de Correios de Caieiras e a diretoria daqui tem boa em vontade em ajudar. Mas eles precisam de mais funcionários para atender a demanda na cidade. É uma situação difícil de ser resolvida”, concluiu.

Os Correios foram procurados e informaram que a entrega domiciliária no bairro Laranjeiras está ocorrendo normalmente. Depois de três tentativas de entrega não efetivada, os objetos são destinados para retirada na Agência Caieiras. Além desta opção de recebimento, a população continua tendo acesso ao portfólio completo de serviços e produtos dos Correios, nesta unidade localizada na Avenida Professor Carvalho Pinto, 99, Centro. O atendimento ao público acontece de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

Quanto ao posto avançado que ficava na Avenida Pauliceia, 400, explicou teve sua operação descontinuada no mês de março, por conta da pandemia de COVID-19, e posteriormente, foi encerrada, em definitivo.