Cidadãos cuidam de rua abandonada em Franco da Rocha

São várias localidades em situação ruim e que geram prejuízos aos moradores. Mais uma delas fica na Vila Carmela de Tulio, na divisa com o Pouso Alegre onde muitos problemas podem ser destacados negativamente na Rua Leonor Bueno Moraes.

Buracos, mato invadindo a rua e um trecho que ameaça desabar sobre imóveis são algumas das questões apontadas pelos moradores.

Rodrigo Brigadeiro Lourenço, reside nessa via e explicou que já faz quatro anos que os moradores cobram providências junto a prefeitura, mas sem sucesso. “Os moradores cansam de pedir por serviços de zeladoria e manutenção para a rua e o bairro, mas não conseguimos nada”, declarou, indignado.

Sem tem amparo da prefeitura, os cidadãos se reúnem a fazem o serviço que deveria ser feito pela municipalidade. “A situação é perigosa e caótica. Como ninguém aparece, nós mesmos acabamos fazendo. No caso dos buracos, comprei cimento e areia para tampar”, revelou Rodrigo.

O mato que chega a cobrir parte da rua oferecendo risco aos motoristas por prejudicar a visibilidade, foi aparado pelo amigo Cristian Ribeiro. “Nós enxergamos o perigo e, para evitar uma tragédia, acabamos fazendo o serviço da prefeitura. A rua some em meio ao matagal. Sem dizer o surgimento de bichos peçonhentos. O bairro está largado”, declarou.

Em meio aos problemas relatados, o mais preocupante é quanto um trecho da via que desabou e ameaça casas. “Providenciamos um bloco para desviar a água da chuva e colocamos a lona no barranco para tentar impedir o desmoronamento. Mas está muito perigoso até mesmo para os motoristas que podem cair com o carro nesse trecho arruinado. A gente faz o que dá, mas nesse caso, cabe a prefeitura uma solução”, salientou Rodrigo.

Em busca de esclarecimentos, a assessoria de imprensa da prefeitura de Franco da Rocha foi procurada, mas não encaminhou resposta até o fechamento da edição, deixando os moradores sem explicações.