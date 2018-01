Cidadãos criticam remendos deixados por obras da Sabesp no asfalto

Marcelo Peres foi um que teve sua calçada danificada durante obras da Sabesp e só conseguiu o reparo essas semana, após três meses reivindicando. “Eles quebraram parte do passeio durante um serviço na rua e assim ficou por meses, embora tenham dito que arrumariam no dia seguinte. Outra questão são os remendos no asfalto. Logo a rua estará toda remendada e ruim de trafegar”, disse Marcelo.

Segundo um comerciante do local, há tempos a Sabesp busca nesse trecho da rua um vazamento que atinge alguns imóveis. Para isso, acabam fazendo vários buracos no asfalto. “Eles aparecem, rasgam a rua e depois jogam essa massa asfáltica que fica saliente. Assim tem sido feito com frequência por parte deles”, declarou.

Em busca de esclarecimentos, a Sabesp foi procurada e informou que foram necessárias intervenções na Rua Minas Gerais para identificar a origem do vazamento de água nesta via. Esclareceu ainda que os reparos foram concluídos na terça-feira, 16, com a reposição do pavimento finalizada em todos os imóveis afetados.

Por fim, a Sabesp solicita que, em caso de problemas no serviço, os clientes entrem em contato com a companhia por meio da Central de Atendimento Telefônico, 195 e 0800 0119911, ou nas agências de atendimento.