Cidadãos cobram melhorias na Vila Zanela

São várias as questões apontadas a começar pelo desbarrancamento que atinge a Rua José Bonifácio e oferece risco aos cidadãos. A lista de reclamações inclui ainda o asfalto da Rua José Teixeira Francisco Teixeira, melhorias para a praça ‘Cruz do Raul’, manutenção e iluminação nos escadões do bairro e recapeamento de vias.

Priscilla de Carvalho Jacintho, lidera um grupo de moradores que busca melhorias e falou dos problemas no bairro. “Há 30 anos buscamos melhorias para a Vila Zanela. Entra ano, sai ano e nada é feito pelos moradores que não aguentam mais tanto descaso”, disse.

Segundo a moradora, o que mais preocupa é a questão de desmoronamento que atingiu a Rua José Bonifácio. “Estão esperando uma tragédia acontecer. Toda vez que vamos até a prefeitura, alegam que é uma obra muito cara e não fazem nada. Pagamos impostos e temos direito de cobrar providências”, falou Priscila.

À frente das reivindicações em nome dos moradores, ela encaminhou imagens que comprovam os problemas. A reportagem do jornal Regional News também esteve no bairro na segunda-feira, 10, e constatou a situação. “Tem quatro escadões no bairro. Todos sem iluminação e abandonados. Rua Antonio Celeguim está cheia de buracos.

Muitas ruas não têm rede de esgoto e Praça Cruz do Raul está abandonada. Sem dizer da Rua José Francisco Teixeira que consta como asfaltada na prefeitura, mas ainda é de terra. Estamos do lado da região central da cidade e não temos atenção dos governantes”, declarou Priscila.

A Rua José Francisco Teixeira citada pela munícipe já foi alvo de matéria do Regional News em julho de 2018. Na ocasião, cidadãos já cobravam melhorias para os problemas apresentados. Por ser de terra, os motoristas correm risco para trafegar e um trecho da rua virou ponto de descarte de entulho e alvo de ação de criminosos. Dois anos depois, a situação só piorou.

“O perigo de cair com o carro barranco abaixo em um pequeno descuido do motorista é grande. As pessoas também podem se machucar em razão da presença de restos de construção civil”, disse um cidadão à época.

Em busca de informações sobre obras programadas para o bairro e respostas para as questões apontadas pela população, a prefeitura de Franco da Rocha foi procurada, mas não encaminhou resposta até o fechamento da edição.