Cidadãos cobram melhorias em viela no Parque Vitória

De acordo com Jailson Oliveira Franco, que encaminhou imagens ao jornal Regional News denunciando o descaso, muitas pessoas utilizam essa passagem que facilita o acesso a mercados e demais lugares. “Há anos lutamos por melhoria nessa viela que é muito utilizada pelos moradores do bairro. Da maneira que está com mato por todo lado e apenas uma trilha para as pessoas passarem, fica difícil utilizá-la” declarou.

Em forma de apelo, eles querem que a prefeitura dê ao menos uma justificativa sobre a possibilidade de deixar a viela em condições adequadas. “Esse acesso está abandonado. As pessoas sofrem, mas a utilizam, pois encurta o caminho. Porém, está perigoso na situação que se encontra. Ela é útil para nós e precisamos de uma resposta da prefeitura se existe a possibilidade de concluir a viela”, falou Jailson, que representa o apelo da comunidade nessa reivindicação.

Em busca de esclarecimentos, a assessoria de imprensa da prefeitura de Franco da Rocha foi procurada, mas não encaminhou resposta até o fechamento da edição.