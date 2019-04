Cidadãos cobram melhorias em setores como infraestrutura e saúde

No caso da retirada de remédios, recentemente o sistema passou por uma renovação, mas continua recebendo reclamações. “O atendimento continua demorado, mesmo no preferencial. Sem dizer que muita gente, como eu, ainda não sabe que precisa fazer um cadastro para ter direito ao medicamento. Existem falhas e elas precisam ser corrigidas”, falou Alexandre Neto.

As pessoas que trabalham no local também foram citadas. “Deveriam ter um pouco mais de paciência para explicar o que deve ser feito. Nós vamos lá atrás de remédios e quem busca medicamento já não está bem. Precisamos de pessoas preparadas nesse serviço”, disse Alzira Santos.

No caso da praça pública, quem frequenta o espaço pede a instalação de iluminação pública, instalação de lixeiras, limpeza e manutenção dos brinquedos e aparelhos de ginástica. “Com a praça iluminada, poderemos frequentar ela a noite. Com as lixeiras, as pessoas terão um local adequado para descarte”, pediu Glauco Nardi.

Atendendo a pedidos dos cidadãos, a reportagem do Regional News esteve na praça da segunda-feira, 1º, e além de constatar os problemas notou a presença de um sofá sob um dos brinquedos, fato que também chamou a atenção do prefeito ao falar do que vai destinar para o espaço. “Lamentável ver um sofá na praça. Tem manutenção programada e a iluminação começará a ser executada nesse mês de abril. Porém, peço a gentileza para que a população e vizinhos da praça ajudem a cuidar desse espaço”, citou Gersinho Romero.

Sobre a entrega de medicamentos, o administrador público informou que a prefeitura deu passo grande nesse sentido. “Tínhamos muitos problemas e boa parte foi solucionado. Agora, existem regras para o munícipe se adequar e pegar os medicamentos. Nós atendíamos 15 mil pessoas. Passou para 33 mil. Mas a pessoa precisa se cadastrar e apresentar o comprovante de residência. Está em implantação a criação de um novo cartão que vai facilitar. Estamos aprimorando para melhorar o atendimento”, finalizou.