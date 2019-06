Cidadãos cobram manutenção em via no Pouso Alegre

Em razão das deformidades da via, é comum água ficar empossada. Tem ainda trechos com buracos que atrapalham o tráfego de veículos. “Um recapeamento já ajuda. Mas o ideal era um novo asfalto com a colocação de guias de forma adequada”, falou uma cidadã.

Ainda no local, em determinado parte da rua, existe uma boca-de-lobo com problemas em sua estrutura oferecendo risco aos que caminham pela calçada. “Parte do passeio foi danificado e qualquer pessoa distraída ou uma criança correm risco de cair. Poderiam aproveitar e colocar uma proteção nesse mesmo trecho já que fica sobre um barranco perigoso e com perigo de queda de pessoas”, declarou outro residente do local.

Em busca de esclarecimentos sobre os problemas apontados, a assessoria de imprensa da prefeitura de Franco da Rocha foi procurada, mas não encaminhou resposta até o fechamento da matéria.