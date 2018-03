Cidadãos cobram manutenção em quadra no Jardim Boa Vista

Dentre os problemas, aparecem a arquibancada repleta de lixo, mato alto, traves e cercas danificadas, além de questões adversas que atingem também os equipamentos de ginástica que pouco estão sendo utilizados pela população.

“Com a cerca arrebentada, a bola toda vez sai da quadra. O mato perto dos bancos impedem as pessoas de sentarem. Quanto ao lixo, um pouco de culpa do próprio frequentador da quadra, também afasta as pessoas”, falou Elaine Costa.

Segundo um morador das proximidades, a manutenção foi cobrada várias vezes para a prefeitura. “Eles sabem que está assim. Esse espaço precisa passar por uma reforma geral”, declarou.

Em busca de esclarecimentos, a Secretaria de Obras foi procurada e informou que até a quinta-feira, 14, os serviços necessários seriam realizados no local.

O prefeito Gerson Romero também falou sobre a questão e garantiu que além dos serviços emergências irá encaminhar um engenheiro ao local para programar uma reforma por se tratar de espaço construído há muitos anos e por necessitar de um trabalho mais amplo.