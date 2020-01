Cidadãos cobram funcionamento de Base de Apoio

De acordo com os moradores do bairro, desde que foi entregue a população seis meses atrás, poucas vezes esteve aberta. “Prometeram que teria grande serventia na área de segurança para Laranjeiras, mas está sempre fechada. É importante para nós que funcione”, relatou um comerciante.

Como o lojista, moradores também notaram a situação. “Vive fechada. Seria interessante uma viatura aqui. Garante mais segurança”, disse Antônio de Souza.

Em busca de explicações, Dr. Rodrigo Nery Santiago, Secretário de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, explicou que o número de ocorrências aumentou em Caieiras e isso tem impedido que uma equipe fique estacionada no local. “Existe um concurso em andamento e o efetivo será aumentado para suprir essa e outras questões. Mesmo assim, determinei o reforço no uso dessa base e o retorno foi imediato. Porém nunca será utilizada 100% do tempo porque não é esse o propósito. Funciona 24h por dia, mas de forma intermitente”, esclareceu Dr. Rodrigo.