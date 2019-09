Cidadãos cobram construção de novo ponto de ônibus

A parada, antes coberta e com bancos, foi retirada em razão da obra de um empreendimento. No local, apenas foi colocado um bastão indicando o ponto e os usuários sofrem com o sol em dias quentes e chuva quando está nublado.

Isabel Santos que espera pelo coletivo todos os dias no local, é uma das pessoas revoltadas com o problema. “Os idosos têm de ficar de pé. O mesmo ocorre com mães de criança de colo. Acho uma falta de respeito por parte da prefeitura que sequer deu uma explicação”, disse.

Claudio Dias questiona o fato do empreendimento derrubar sem nenhuma satisfação. “Será que eles tinham autorização para demolir? Se pertence a prefeitura, como fizeram isso?”, questiona.

A falta de aviso e comunicado também revolta as pessoas que tomam condução nesse ponto. “O que mais revolta é a falta de informação. Se não vai mais ficar lá, precisam avisar. Agora, se o ponto será mantido que refaçam com cobertura e bancos como era antes”, falou Rita Alves.

O prefeito foi procurado para esclarecer essas e outras questões, mas em razão de compromissos e agenda, não houve possibilidade de responder por meio de entrevista. Contudo, alguns pontos, Gersinho esclareceu, por telefone, que as reivindicações que forem pertinentes à administração serão resolvidas de acordo com a programação já existente ou de imediato, se possível. Detalhes, na semana que vem.