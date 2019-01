Cidadãos cobram construção de muro de arrimo na Vila Bazu

De acordo com as informações divulgadas, o muro e serviços complementares orçados em R$ 975 mil deveriam ter sido iniciados em 6 de julho de 2018 e finalizados seis meses depois. Porém, o que se vê no local é apenas a placa.

O terreno dotado de imóveis fica em um barranco alvo de desmoronamentos. Com a chegada de mais um período de chuvas, os cidadãos se mostram apreensivos com a não realização dos serviços. “Estamos preocupados e nossa esperança era a realização dessa obras”, declarou uma cidadã, sem dar mais detalhes.

Quem passa pelo local também se mostra preocupado com a questão. “É uma via de muito movimento de veículos e pessoas, já que fica em frente a uma escola. Como não sabemos a atual situação do barranco, isso preocupa”, falou Camila Costa, que passava pelo local e falou com a reportagem do jornal Regional News.

Em busca de esclarecimentos, a prefeitura e Franco da Rocha foi procurada, mas não encaminhou resposta até o fechamento da edição.