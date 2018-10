Cidadãos cobram construção de escola e outros benefícios

A edificação da unidade escolar é aguardada desde 2005 quando uma placa foi colocada em frente ao terreno após a assinatura de um convênio entre a municipalidade e o Governo do Estado. Porém, nada saiu do papel até o momento.

Com a vinda de mais moradores para a região, as pessoas voltaram a cobrar a construção da escola. “Sabemos que o terreno foi doado pela prefeitura, mas o Estado não aceitou. Queremos saber a quantas anda esse processo. Já se passaram mais de dez anos e não temos nenhuma informação. A escola precisa ser construída para atender as crianças do bairro que muito sofrem se deslocando para outros lugares em busca de estudos”, disse Alexandre Silvério, que encabeçou a luta dos moradores.

Em busca de esclarecimentos, o jornal Regional News entrou em contato com a prefeitura de Caieiras e a Secretaria Estadual de Educação. O prefeito Gerson Romero confirmou a doação do terreno ao Estado que ficou responsável pela construção da escola. “O município cedeu a área e o governo estadual ficou responsável pela edificação. No que diz respeito a prefeitura posso dizer que existe um planejamento para a construção de uma escola no Jardim Europa e para facilitar a mobilidade das pessoas vamos fazer uma ligação entre a Avenida Olindo Dartora até Avenida Pauliceia”, declarou.

Já a Diretoria Regional de Ensino de Caieiras esclareceu que o primeiro terreno destinado para a construção de escola não atendia aos padrões necessários por estar situado em área de aterro com grande declive e com grande fluxo de veículos. Informo também que está em andamento um estudo para construção de uma escola estadual em outro terreno cedido pela prefeitura que atenderá os moradores do bairro Morro Grande, além dos bairros Jardim dos Abreus, Jardim Europa e San Marino. Finalizou, explicando que atualmente toda a demanda da região é atendida por unidades de ensino em bairros próximos.