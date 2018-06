Cidadãos cobram asfalto prometido no Lago Azul

De acordo com uma placa instalada pela prefeitura no bairro, a obra ao custo de quase R$ 1,5 milhão que teve início em novembro de 2017 deveria ter sido finalizada em março de 2018. Contudo, o que se vê no momento é apenas uma rua de terra e o trabalho iniciado abandonado.

Segundo Carlos Nascimento, apenas despejaram uns cascalhos e não deram continuidade. “Estamos convivendo com uma poeira que tem gerado muitos transtornos. Não dá para acreditar que essa obra será finalizada e nós é que sofremos”, disse.

Thiago Oliveira foi mais duro nas críticas e disse que a pavimentação não passou de uma promessa. “Enquanto as ruas do centro estão pintadas para a Copa Mundo, nós somos obrigado a respirar pó. Sem contar as galerias que chegaram a construir e deixaram todas abertas oferecendo risco as crianças”, revelou.

Já Fernanda Barbosa ironizou mais uma obra na cidade iniciada e não finalizada. “Asfalto que bom passou longe. Hoje o que vemos aqui é uma via que dá para praticar rali. Em dia de chuva, a situação é mais complicada ainda. Estamos bem descontentes com essa administração que prioriza apenas o centro da cidade”, apontou.

Em busca de esclarecimentos, a prefeitura foi procurada e informou que a empresa vencedora da licitação não cumpriu o cronograma e, no momento, está cumprindo os procedimentos necessários para rescindir o contrato e convocar uma nova empresa para concluir o trabalho.