Cidadãos cobram água encanada em rua do Ajoá

Desde que deram início a edificação de casas, os cidadãos buscam junto à Sabesp a chegada da água nas residências, mas até o momento não conseguiram.

O que deixa os moradores mais intrigados é que alguns metros para baixo, todos os imóveis são abastecidos normalmente e, apesar do esforço em conseguir a água encanada, a Sabesp informa não ser possível dar continuidade no serviço. “Não chega nem a 100 metros de distância da última casa que recebe água encanada, mas para nós aqui de cima dizem não ser possível”, disse Alexandre Silvério.

Elaine da Silva que mora no local, chegou a pagar pelo serviço, mas até agora não conta com ele. “Paguei as taxas necessárias e estou aguardando”, declarou.

Sem água encanada, essas famílias são abastecidas pela água da serra. “Quebra um galho, mas não é límpida e tratada. Queremos ser contemplados com o abastecimento da Sabesp. Desde 2016 estamos lutando por isso”, relatou Alexandre.

Em busca de esclarecimentos, a Sabesp foi procurada e informou que conforme já orientado para cliente, em função das condições topográficas existentes no local, realizará estudos para verificar a viabilidade da implantação de sistema de abastecimento por bombeamento.