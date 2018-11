Cidadãos cobram agilidade em obra de pavimentação

O trabalho que foi iniciado em meados de julho deste ano nas Ruas Manoel Pereira Sobrinho, Willian Harvey e Hebert Georg Well, receberá o investimento de R$ 479.660,43 e tem previsão para ser finalizado em janeiro de 2019.

Segundo alguns cidadãos do bairro, embora as vias estivessem em boas condições, melhorias são sempre bem-vindas desde que não geram tantos transtornos. “Todos devem estar contentes. Porém, depois de retirarem todo asfalto, abandonaram a obra por quase 50 dias com buracos nas vias, além de pedregulhos soltos e uma poeira interminável que invade os imóveis”, disse um morador do bairro.

Em razão do risco de acidentes, os cidadãos pedem que cumpram o cronograma de obras. “Está perigoso. Os carros deslizam sobre as pedras soltas e pessoas estão propensas a quedas. Espero que esse não seja o ritmo do serviço até o final. Caso contrário, o que deveria gerar alegria, vai resultar em sofrimento”, declarou outro morador.

Na segunda-feira, 29, a reportagem do Regional News esteve no local e registrou a presença de funcionários e a movimentação de caminhões indicando que as obras teriam sido retomadas. Porém, em busca de esclarecimentos a prefeitura foi procurada, mas não encaminhou resposta até o fechamento da edição.