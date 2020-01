Cidadãos citam problemas em bairros de Caieiras

O caso mais grave envolve o entroncamento das da Rua José Berti e João Filipe com a Estrada do Pinheirinho, que pertence a Perus, São Paulo. Além da falta de sinalização de solo, motoristas continuam trafegando na contramão e colocam em risco a vida de outros condutores e pedestres. O local já foi alvo de matéria televisiva e depois das medidas tomadas na ocasião, nada mais foi feito para garantir a segurança.

“Aquela bagunça que tinha sido minimizada voltou a acontecer. Trafegam na contramão e o risco de acidentes e alto devido à falta de sinalização. Medidas urgentes precisam tomadas”, pediu um comerciante.

De acordo com o prefeito Gersinho Romero, o local apresenta uma questão de mobilidade complicada, mas em parceria com a subprefeitura Perus foi elaborado um projeto e será feita uma melhoria no viário no local. “A obra será realizada pela Secretaria de Obras e está em processo de licitação. Dentro de dois meses daremos início para resolver essa questão, de fato, muito perigosa”, declarou.

Ainda no bairro, os escadões da Avenida Rodolfo Polidoro estão abandonados e os moradores cobram manutenção. “O mato está alto e os acessos precisam ser limpos”, disse Maria de Souza Santos.

Para esse problema, o prefeito informou que a limpeza será colocada na programação de obras da secretaria.

Jardim Vitória e Marcelino

No Jardim Vitória, os cidadãos reclamam de uma área pública na Rua Duque de Caxias tomada por mato, lixo e até um caminhão que parece ter sido abandonado. “Não dá para aceitar essa situação. Um pouco é culpa dos próprios moradores, mas a cabe a prefeitura uma providência”, citou Marcos Roberto.

O fechamento de um buraco que oferece risco aos moradores e a manutenção da praça foi o que pediram os moradores da Rua Luiz Descresci, no Jardim Marcelino. “Fizeram a limpeza da área de lazer, mas deixaram sem os balanços do playground. No caso do buraco, há meses está cada vez maior e oferece perigo aos motoristas”, relatou um morador do local.

Segundo Gersinho Romero, a área pública no Jardim Vitória será inserida na programação de obras para ser limpa. Quanto ao Jardim Marcelino, a praça será revitalizada e receberá um novo playground e iluminação. O buraco será tampado pela Secretaria de Obras.