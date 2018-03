Cidadãos apontam problemas em via no Parque Montreal

Buracos, pedras, terra e asfalto danificado são alguns dos problemas registrados que geram transtornos e desconforto, principalmente àqueles que moram nessa rua. “Estamos cansados de cobrar providências para esse problema. É um trecho tão pequeno que em um dia de trabalho resolveriam isso. Porém, parece não existir interesse em resolver”, disse a moradora Maria Rosa Silva.

O fato da via ficar próximo a uma escola e uma avenida de grande movimento deixa os cidadãos mais revoltados ainda com o descaso. “A Rua Quebec cruza a Avenida Montreal que tem linha de ônibus e muito movimento. Dizer que não sabem desse problemas seria demais. Contudo, mantemos a esperança que um dia irão asfaltar essa rua como devem”, falou Osvaldo de Almeida.

De acordo com Adriano Santos, essa parte do bairro sempre foi esquecida pelas autoridades. “Convivemos com pó em dia de sol e barro em dia de chuva. Sem contar a falta de manutenção e limpeza que nos deixam a mercê de muitos contratempos”, declarou.

Em busca de esclarecimentos a prefeitura de Franco da Rocha foi procurada, mas não encaminhou resposta até o fechamento da edição.