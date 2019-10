Cidadãos apontam problemas em trevo da Rodovia SP-332

Um desses dispositivos que contribui para ‘travar’ o trânsito da SP-332 é o que dá acesso ao Jardim Marcelino, em frente a um mercado que não tem entrada nem saída dentro de seu terreno e usa a rodovia e um posto de combustível como acesso. Seu entorno conta ainda com outro mercado e vários comércios que atraem pessoas e debilitam ainda mais a passagem e fluxo de todos. Em determinados horários, o tráfego para, pedestres não conseguem atravessar a pista com segurança e melhorias são cobradas o entra e sai de veículos do mercado atravessam a rodovia e o caos se instala.

Nesse sentido ocorrem as reivindicações que sinalizam para a instalação de semáforos, uma passarela e outras melhorias para fluidez do trânsito. “Não podemos aceitar essa situação sem que alguém tome alguma providência. A prefeitura precisa se mobilizar e apresentar soluções. É um problema sério”, citou Luciene Alves.

Claudionor Gomes reside na região do Serpa e não aguenta mais essa situação. “O que demoraria em média cinco minutos para chegar ao mercado, as vezes chega ao triplo do tempo. Está insuportável. Penso que a instalação de semáforos poderia minimizar alguns problemas”, falou.

Dificuldades em atravessar a pista apesar da lombada eletrônica foi o que abordou Maria Aparecida Alencar. “Apesar de haver uma lombada eletrônica, a confusão tira a atenção de todos. Tem motoristas que não respeitam a faixa de pedestre tornando perigosa a travessia da rodovia. A situação piora a cada dia e ninguém faz nada”, declarou.

Para Rodrigo Santana, esse trevo é o que mais trava o trânsito da rodovia. “Quando os ônibus que vão para o Serpa param nele, o trânsito todo para. Precisam buscar alternativas para esse problema”, pediu.

Por se tratar de uma rodovia estadual, cabe ao governo paulista uma solução. Mesmo assim, procuramos o prefeito Gersinho Romero para que também se pronunciasse e tentasse, junto ao governo de São Paulo buscar alternativas.

De acordo com ele, aumentou o número de veículos nessa rodovia e agora existe a necessidade de uma atualização. “Infelizmente a SP-332 é de responsabilidade do Estado e a prefeitura não pode agir diretamente sobre esse problema. Continuamos pedindo e fizemos um projeto e apresentamos a eles para avaliarem e ver a possibilidade de executar melhorias nesse trevo que está ruim mesmo”, disse o prefeito.

Gersinho disse que aguarda uma resposta, mas que é uma situação que demanda tempo. “Com muito custo, conseguimos a liberação para utilizar faixas do acostamento até Franco da Rocha. O DER autorizou, mas todo custo da obra será da prefeitura. Pontos de ônibus serão recuados, o acostamento asfaltado. É importante que as pessoas saibas que só para essa ação, foram dois anos e meio de luta até conseguir. Estamos tomando a frente para não deixar o cidadão na mão. Mas isso se deve ao Estado. Estamos fazendo serviço que é responsabilidade deles”, pontuou.

O prefeito rechaçou a possibilidade da construção de uma passarela e explicou porquê. “Já apresentamos essa alternativa. Só que para o DER aprovar a passarela, eles precisam fechar o meio da rodovia para evitar a travessia de pedestres por ela, já que a passarela aumenta o trajeto e tem muita gente que prefere atravessar pela rodovia, o que normalmente acontece. Dados do Estado apontam que a experiência não tem sido boa, logo não aprovam”, declarou.

O DER, Departamento de Estradas de Rodagem, também foi procurado e informa que a rodovia SP-332 possui pista simples e que esta característica demanda outros tipos de dispositivos para travessia.

Na nota encaminhada do jornal Regional News, esclareceu que uma equipe de segurança viária do Departamento vai realizar uma vistoria no referido dispositivo. Caso seja constatada a necessidade, o DER tomará as medidas necessárias para melhorias na segurança viária.

Sobre semáforos, o DER elucida que o tráfego rodoviário não é semelhante ao tráfego municipal, que passa por faróis em cruzamentos, acessos a comércios e residências. O tráfego rodoviário consiste em deslocamentos intermunicipais, mais longos e de trânsito mais rápido. No entanto, outros dispositivos são implantados para auxílio dos motoristas, como lombadas eletrônicas, equipamentos OCR e radares.