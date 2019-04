Cidadãos apontam problemas em Caieiras

No primeiro caso, os moradores do bairro voltaram a cobrar providências para a sensação de insegurança que toma conta da maioria dos moradores. A situação envolvendo assaltos, tentativa de homicídio e demais crimes é recorrente na localidade e já foi alvo de matéria no RN.

Segundo os moradores e comerciantes, a população está com medo de sair de casa. “Está faltando segurança. Não vemos viaturas passando aqui. Tem assalto a qualquer hora do dia aqui e ninguém faz nada. Tanto se divulgou sobre a nova Central de Monitoramento de Caieiras, mas por aqui não dá resultado”, falou uma cidadã, que assustada preferiu não se identificar.

A preocupação dela e dos demais moradores só aumentou com a tentativa de homicídio contra um comerciante de 47 anos registrada na madrugada de 28 de março, na Avenida Rodolfo Polidoro, na Vila Rosina, noticiada pelo Regional News. “Não sei o que está acontecendo. Tentaram executar o comerciante, mataram um senhor dias atrás, os comerciantes são constantemente assaltados e não vemos nenhuma ação da prefeitura. Não à toa estão todos com medo”, declarou um rapaz.

Limpeza

No caso das pessoas que seguem sentido estação de trem e pais e alunos que vão para a escola Otto Weisflog, o pedido é para que os responsáveis pela obra que ocorre atrás da escola, mantenham a rua lateral ao viaduto limpa.

Em dia de chuva, o barro se espalha por toda parte e já foi registrado a queda de uma aluna. “A água barrenta se espalha pela via e como toma conta da calçada, não tem outro jeito a não ser pisar na lama e suar todo o calçado. Isso quando não alcança parte da calça”, falou uma aluna.

Quem vai sentido a estação também criticou. “Muitas pessoas passam por aqui diariamente e, de fato, em dia de chuva fica complicado passar em razão do barro na rua”, pontuou Almir Oliveira.

Os dois problemas foram levados a conhecimento do prefeito Gersinho que, em razão de sua agenda, não emitiu esclarecimentos, mas promete falar sobre os casos em breve.