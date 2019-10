Cidadãos apontam problemas em Caieiras

Nessa semana, as questões mostradas por leitores do jornal Regional News envolvem falta de manutenção nos bairros, problemas no sistema viário e na área da saúde.

Bastante criticado nas últimas semanas, o trânsito que se forma na região da estação de trem de Caieiras é uma questão que demanda estudos urgentes. “Está uma bagunça. Muitos carros param para embarcar ou desembarcar e ainda tem os ônibus que param no ponto e o trânsito fica mais complicado ainda. Não é possível que a prefeitura e o Demutran não perceberam isso ainda?”, questionou Fernando Santos.

De acordo com o prefeito Gersinho Romero, procurado para se manifestar, uma reunião será feita com o departamento de trânsito em busca de uma solução. “Realmente ali está bem complicado, assim como no viaduto e em outros lugares do município. Vou me reunir com o Demutran para montar uma estratégia de melhoria para esses lugares mais complicados e assim poder melhorar o fluxo, ou pelo menos organizar o trânsito”, declarou.

Em Laranjeiras, problemas foram citados nas Ruas Danilo Valbuza e Pintassilgo. No primeiro caso, os motoristas pedem o recapeamento da via, além de uma limpeza geral de calçadas. No segundo local, moradores cobram a conclusão da obra que está sendo feita no escadão.

Para esse caso, o administrador público caieirense explicou que a Rua Danilo Valbuza, assim como várias outras que estão com problemas, serão colocadas na programação da Secretaria de Obras para entrar na lista dos reparos, mais que necessários.

Quanto a obra na Rua Pintassilgo, esclareceu que alguns imprevistos atrasaram um pouco o término da obra, mas está sendo finalizada e em breve estará tudo em ordem.

A reforma da pista de atletismo também voltou a ser criticada em razão da demora para o término do serviço. “Informaram um prazo, mas até agora nada. Adoramos caminhar por lá”, disse Elaine Alencar.

Segundo o prefeito, a pista está em execução. “Estamos procurando fazer um serviço de primeira linha para que a durabilidade seja maior. A utilização cresceu muito e a técnica para arrumá-la precisou ser reavaliada. Algumas intercorrências acontecem no percurso, mas está finalizando”.

Na área da saúde, os caieirenses reclamaram da falta de médicos especialistas e sobre a entrega de fraldas geriátricas.

Para os dois problemas, Gersinho Romero disse que tem conhecimento da falta de outros materiais também que não estão disponíveis e que já pediu para a Secretaria de Saúde listar as necessidades para tomar as providências nesse sentido.

Com relação aos especialistas, o prefeito informou que estão sendo contratados, mas dificuldades estão em alguns profissionais que não querem ser funcionários de prefeituras. “Já estamos encontrando uma saída para este problema”, relatou.

O prefeito aproveitou ainda para informar a população que Caieiras realizará o “Dia D” contra o sarampo em oito unidades de saúde. São elas: CIAS, Vera Tereza, Laranjeiras, Nova Era, Vila Rosina, Marcelino, Calcárea e Santa Inês, das 8h às 16 horas. “Caieiras irá participar da campanha sim, apesar dos registros na cidade estarem sob controle”, concluiu.